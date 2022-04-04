Logos ne demek, TDK'ya göre Logos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Logos ne demek? Logos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi logos kelimesi. Peki logos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre logos nedir, logos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LOGOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Logos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Logos kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre logos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Deyi

