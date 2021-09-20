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Lohusa Şerbeti ne demek, TDK'ya göre Lohusa Şerbeti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lohusa Şerbeti kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lohusa Şerbeti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lohusa Şerbeti nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lohusa Şerbeti kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lohusa Şerbeti ne demek, TDK'ya göre Lohusa Şerbeti kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lohusa şerbeti ne demek? Lohusa şerbeti TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lohusa şerbeti kelimesi. Peki lohusa şerbeti ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lohusa şerbeti nedir, lohusa şerbeti kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Lohusa şerbeti kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Lohusa şerbeti kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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LOHUSA ŞERBETİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lohusa şerbeti kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lohusa şerbeti kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lohusa şekerinden yapılan, doğum dolayısıyla kutlamaya gelenlere sunulan şerbet

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