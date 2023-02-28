Loic Essomba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Essomba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Essomba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loic Essomba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loic Essomba 1 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Antoine Loic Essomba Bikoula şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loic Essomba Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4FC yapmaktadır. Loic Essomba, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina B futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina B takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Loic Essomba'nin MSK Zilina B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Loic Essomba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loic Essomba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Loic Essomba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loic Essomba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2022 yılında MSK Zilina B

30 Haziran 2023 yılında Gambinos Stars

Loic Essomba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loic Essomba şuan MSK Zilina B takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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