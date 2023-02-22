Loic Limagna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Limagna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Loic Limagna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Loic Limagna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.