Loic Limagna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loic Limagna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loic Limagna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Loic Limagna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Loic Limagna 20 Şubat 1994 tarihinde Libreville şehrinde doğmuştur. Gabon uyrukludur.Gerçek adı da Loic Arsene Limagna şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Loic Limagna Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Loic Limagna'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Loic Limagna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Loic Limagna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Loic Limagna şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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