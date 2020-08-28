Loic Remy'nin yeni takımı Çaykur Rizespor!

Çaykur Rizespor, İstanbul ekiplerinin transferi için oldukça uğraştığı ama anlaşma sağlayamadığı Fransız forvet Loic Remy ile anlaşma sağladı. Remyi, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi. Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı

Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Çaykur Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı.

REMY, İMZA SONRASI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Remy, "Rizespor'un projesine inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Yeteneğimi ve başarılarımı gençlerle paylaşmak istiyorum. Rizespor'un yeni sezonda farklı işlere imza atacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Transfer döneminde kendisi ile birçok kulübün ilgilendiğinin altını çizen tecrübeli futbolcu, "Rize'de olduğum için çok mutluyum. Pek çok kulüp benimle sözleşme imzalamak istedi. Benim tercihim Rizespor oldu." dedi.