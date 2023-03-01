Lois Maynard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lois Maynard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lois Maynard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lois Maynard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lois Maynard 22 Ocak 1989 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. St.Kitts ve Nevis,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Lois Paul Maynard şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lois Maynard Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lois Maynard, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lois Maynard'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Lois Maynard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lois Maynard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Temmuz 2012 yılında Halifax Town
1 Temmuz 2015 yılında Tranmere Rovers
1 Temmuz 2017 yılında Salford
4 Şubat 2020 yılında Stockport
5 Ağustos 2021 yılında Solihull Moors
31 Mayıs 2022 yılında Stockport
4 Temmuz 2022 yılında Oldham Athletic
Lois Maynard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lois Maynard şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Lois Maynard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Saint Kitts ve Nevis takımında 6 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.
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