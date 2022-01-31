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Lojik ne demek, TDK'ya göre Lojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Lojik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lojik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lojik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Lojik ne demek, TDK'ya göre Lojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lojik ne demek? Lojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lojik kelimesi. Peki lojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lojik nedir, lojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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LOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Lojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mantıkla ilgili
- Mantıklı
- Mantık

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