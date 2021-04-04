Lojistik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Lojistik Meslek Elemanı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliyesi, dağıtımı, barkodlaması (etiketleme) stoklanması, paketlenmesi, depolanması ve tüketileceği pazar mahalline kadar nakliyesi işlemlerinin en kısa zamanda ve en ucuz maliyetle yapılması ve planlanması işlerini yürüten ve bilgi akışını sağlayan kişidir.

Lojistik Meslek Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Lojistik Meslek Elemanı Maaşları

Lojistik Meslek Elemanı maaşı ortalama aylık 3.560 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Lojistik Meslek Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Ön lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Lojistik Meslek Elemanı Ne İş Yapar?

Lojistik Meslek Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pazar ve piyasa araştırması yapmak,

b) Malzeme ihtiyaçlarını planlamak,

c) Dağıtım sözleşmesi yapmak ve sevk talimatı hazırlamak,

d) Ürünlerin teslim alınması ve depolanması, sevkiyat planlaması, son kontrol ve araçlara yükleme yapma, sevkiyat yapma, teslimat geri bildirimi ve raporlama, iade gelen ürün işlemlerinin yapılması, dağıtım maliyetlerinin tespit edilmesi ve fiyatlandırma işlemlerini yapmak,

e) Depoda gerekli donanımı belirlemek, depo tasarım işlemlerini yapmak, teslim-tesellüm işlemleri ve barkodlama işlemlerini yapmak,

f) Ambalajlama malzemelerini kullanıma hazırlamak,

g) Palet, konteynır, forklift, transpalet ve vinç kullanarak taşıma işlemlerini yapmak,

h) Gerekli belgelerin araştırılması, temin edilmesi ve düzenlenmesi işlemlerini yapmak,

i) Stok takibi ve yönetimi işlemlerini yapmak,

j) Malın giriş ve çıkışlarını kontrol etmek,

k) Risk yönetimi, sigorta sözleşmesinin yapılması, sigorta hasar sürecinin takip edilmesi işlemlerini yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Lojistik Meslek Elemanı Meslek Ana Grubu:

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanlarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanlarıdır.

Lojistik Meslek Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Lojistik Meslek Elemanı mesleğinin meslek kodu 4321.23 olarak belirlenmiştir

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