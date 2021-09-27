Lojistik ne demek, TDK'ya göre Lojistik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lojistik ne demek? Lojistik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lojistik kelimesi. Peki lojistik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lojistik nedir, lojistik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Lojistik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Lojistik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

LOJİSTİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lojistik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lojistik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre lojistik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Geri hizmet

- Geri hizmetle ilgili

- Kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması

- Modern mantık



LOJİSTİK KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- lojistik dairesi, lojistik hizmet

