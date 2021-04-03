Lojistik Operasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Lojistik Operasyon Sorumlusu görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müşteriden gelen operasyonu aynı bölgede bulunan tedarikçilerden sık sık az mal alıp stok kontrolünü sağlayan ve kontratın başarılı şekilde yürütülmesini , geliştirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini gerçekleştiren kişidir.

Lojistik Operasyon Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Lojistik Operasyon Sorumlusu Maaşları

Lojistik Operasyon Sorumlusu maaşı ortalama aylık 3.760 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Lojistik Operasyon Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Bu meslek için ön lisans mezunu olmak gerekmektedir.

Lojistik Operasyon Sorumlusu Ne İş Yapar?

Lojistik Operasyon Sorumlusu, çalışılan birimin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Lojistik ve Nakliye hizmetlerini planlamak ve yürütmek,

b) Müşterinin her gün yenilenen günlük üretim planlarına göre, Rota modelleme ve planlamasının yapılması ve planlanan seferlerin gerçekleştirilmesi suretiyle üretim hattına düzenli malzeme akışının sağlanmasını yönetmek,

c) Araç kaynaklarının planlanması ve dağılımının yapılmasını sağlamak,

d) Göreve gönderilen araçların görev süresince faal bulunmalarını sağlamak,

e) Lojistik Nakliye Hizmetlerinin güvenli ve sorunsuz bir şekilde sağlanması için gerekli araçları zamanında temin etmek / edilmesini sağlamak,

f) Araçlarda bulunması zorunlu olan tüm evrakların takip ve dokümantasyonunun yapılmasını sağlamak

g) Nakliyeci sipariş mektubu ve sözleşme kiralanması araç kullanımlarını onaylamak,

h) Müşteri ikmal lojistik ve üretim planlaması departmanları ile lojistik firması-Milk-Run (aynı bölgede bulunan tedarikçilerden mal alımı) ekibi arasındaki iletişimi koordine etmek,

i) Prosedürlerdeki performans ölçümünü yapmak ve müşteriye raporlanmasını sağlamak,

j) Sistem geliştirme ve sürekli iyileştirme çalışmalarını planlamak ve yönetmek,

k) Milk- Run (aynı bölgede bulunan tedarikçilerden mal alımı) operasyonu maliyet kalemlerini ve faturalandırılmasını kontrol ve takip etmek,

l) Çalışma alanı ile işverene ait tüm ekipman ile kişisel koruyucu donanımları düzgün kullanmak,

m) Faturaların zamanında kesilip dağıtılmasını sağlamak.

n) Acil durum uygulamalarına ve bu hususta hazırlanmış olan acil durum planına tam olarak uymak,

o) Şirketin belirttiği dönemlerde yapılan ve tüm çalışanlara uygulanan performans değerlendirme uygulaması ile ilgili yükümlülüklerini, duyurulan süreler içerisinde ve eksiksiz yerine getirmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Lojistik Operasyon Sorumlusu Meslek Ana Grubu:

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanlarıdır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanlarıdır.

Lojistik Operasyon Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Lojistik Operasyon Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 4321.21 olarak belirlenmiştir

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