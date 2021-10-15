Lok ne demek, TDK'ya göre Lok kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lok ne demek? Lok TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lok kelimesi. Peki lok ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lok nedir, lok kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LOK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lok kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Lok kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre lok kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz

