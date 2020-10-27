Şampiyonlar Ligi tarihinde son dönemlerin en başarılı takımı Bayern Münih, Devler Ligi'nin ikinci haftasında Lokomotiv Moskova deplasmanına gidiyor. Bayern Münih ile Lokomotiv Moskova, Avrupa kupalarında daha önce sadece 1995/96 UEFA Kupası'nda karşı karşıya gelmiş ve deplasman ekipleri birer galibiyet almıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Rus takımlarına rakip olduğu 14 maçın sadece birini kaybeden Bayern Münih (10G 3B), tek mağlubiyetini Kasım 2016'daki son karşılaşmada aldı (2-3 vs FK Rostov). Lokomotiv Moskova, Avrupa kupalarında çıktığı son yedi iç saha maçının altısını ve son üç karşılaşmayı kaybetti (1G). Rusya temsilcisi, Avrupa kupaları tarihinde üst üste dört iç saha maçından mağlup ayrılmadı. Peki, Lokomotiv Moskova - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Grup A ikinci maçında, Lokomotiv Moskova ile Bayern Münih karşılaşıyor. Grupta 3 puanı bulunan Bayern ile 1 puanı bulunan Moskova, galibiyet için sahaya çıkıyor. Karşılaşma, bu akşam TSİ 20.55'de başlayacak. Lokomotiv Merkez Stadyumu'nda oynanacak olan mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Lokomotiv Moskova - Bayern Münih mücadelesi de bu akşam saat 20.55'de beIN SPORTS HD 1 kanalından izlenebilecek.