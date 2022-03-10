Lonca Ustası ne demek, TDK'ya göre Lonca Ustası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Lonca ustası ne demek? Lonca ustası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi lonca ustası kelimesi. Peki lonca ustası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre lonca ustası nedir, lonca ustası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LONCA USTASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Lonca ustası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre lonca ustası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Loncanın başkanı

