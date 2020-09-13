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  3. Londra - Antalya uçağında ırkçılık kavgası!

Londra - Antalya uçağında ırkçılık kavgası!

Londra'dan Antalya'ya gelmek için hareket eden bir uçakta bulunan Afrika kökenli bir kadın ile İngiliz erkek arasında çıkan ırkçıılık kavgasında İngiliz adam, sihahi kadın yolcuyu yumrukladı. Uçağın Antalya'ya inmesinin ardından saldırgan yolcunun Türk polisi tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Londra - Antalya uçağında ırkçılık kavgası!

Londra'dan hareket ederek Antalya'ya inen uçakta bulunan yolcular arasında ırkçılık tartışması çıktı. Geçtiğimiz çarşamba günü meydana gelen olayda, uçakta bulunan yolculardan Afrika kökenli bir kadın ile İngiliz bir erkek arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. 

Londra - Antalya uçağında ırkçılık kavgası!

"HALKIM HAKKINDA HİÇBİR ŞEY SÖYLEME"

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Gatwick Havalimanı'ndan Antalya istikametinde hareket eden, bir İngiliz havayolu şirketine ait uçakta İngiliz erkek yolcu, ırkçılık konulu tartışma nedeniyle Afrika kökenli kadın yolcuya yumruklu saldırıda bulundu. Siyahi kadının "Ben Afrikalıyım. Halkım hakkında hiçbir şey söyleme." diyerek halkını savunmak sitediği kavgada, bu sözler üzerine İngiliz yolcunun kadını yumruklamaya başladığı öğrenildi. 

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Antalya Havalimanı'na inen uçağın içindeki saldırgan yolcu, Türk polisi tarafından gözaltına alındı. 

Berna Akkaya
Editör


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