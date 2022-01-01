Longoz ne demek, TDK'ya göre Longoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Longoz ne demek? Longoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi longoz kelimesi. Peki longoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre longoz nedir, longoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LONGOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Longoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Longoz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre longoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Deniz veya ırmaklarda birdenbire derinleşen yer

