Lookman Binuyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lookman Binuyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lookman Binuyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lookman Binuyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lookman Binuyo 27 Ocak 1994 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lookman Binuyo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K24 SPORTS yapmaktadır. Lookman Binuyo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tala'ea El Gaish futbol takımında oynamaktadır. Tala'ea El Gaish takımına 10 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Lookman Binuyo'nin Tala'ea El Gaish ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lookman Binuyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lookman Binuyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lookman Binuyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lookman Binuyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Rivers United

10 Ekim 2022 yılında Gaish

Lookman Binuyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lookman Binuyo şuan Tala'ea El Gaish takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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