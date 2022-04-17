Loppadak ne demek, TDK'ya göre Loppadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?What does it mean to hear your own name in a dream?Bergen'in başrolü Farah Zeynep Abdullah'tan rapçi Ezhel itirafı! En yakın arkadaşı DJ Artz ile sevgiliydi!17 Nisan 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıBoluspor 2- 0 Erzurumspor | Maç sonucuSurvivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 16 Nisan 2022? Survivor All Star'da 2. eleme adayı kim oldu?Fenerbahçe 2 – 0 Göztepe | Maç sonucuWhatsApp'tan bomba özellik! Eski sevgililere dönüş yolu kapandı! Seçtiğiniz kişilerden gizleyeceksiniz!Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda bu kez de iftarda sanatçılarla buluştuAlp Emeç kimdir, nereli, kaç yaşında? Alp Emeç neden tutuklandı?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Loppadak ne demek, TDK'ya göre Loppadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Loppadak ne demek, TDK'ya göre Loppadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Loppadak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Loppadak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Loppadak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Loppadak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Loppadak ne demek, TDK'ya göre Loppadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Loppadak ne demek? Loppadak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi loppadak kelimesi. Peki loppadak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre loppadak nedir, loppadak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

LOPPADAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Loppadak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre loppadak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lop diye ses çıkararak

LOPPADAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Et loppadak yere düştü.
- Koca dolmayı loppadak ağzına attı.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT