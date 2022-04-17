Loppadak ne demek, TDK'ya göre Loppadak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Loppadak ne demek? Loppadak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi loppadak kelimesi. Peki loppadak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre loppadak nedir, loppadak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

LOPPADAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Loppadak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre loppadak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lop diye ses çıkararak



LOPPADAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Et loppadak yere düştü.

- Koca dolmayı loppadak ağzına attı.

