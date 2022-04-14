Lor ne demek, TDK'ya göre Lor kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır? Lor kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Lor ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Lor nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Lor kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

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