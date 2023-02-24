Lorand Szatmari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorand Szatmari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lorand Szatmari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lorand Szatmari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lorand Szatmari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorand Szatmari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lorand Szatmari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorand Szatmari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorand Szatmari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorand Szatmari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorand Szatmari 3 Ekim 1988 tarihinde Petroșani şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorand Szatmari Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BBSportm yapmaktadır. Lorand Szatmari, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Szeged-Csanád - GA futbol takımında oynamaktadır. Szeged-Csanád - GA takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lorand Szatmari'nin Szeged-Csanád - GA ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lorand Szatmari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorand Szatmari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Lorand Szatmari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorand Szatmari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Pécsi MFC U17

1 Temmuz 2005 yılında Pécsi MFC U19

6 Şubat 2006 yılında Pécsi MFC

1 Temmuz 2008 yılında Reggina

2 Temmuz 2008 yılında Avellino

31 Aralık 2008 yılında Reggina

1 Şubat 2009 yılında Monopoli

30 Haziran 2009 yılında Reggina

28 Ağustos 2009 yılında MTK Budapest

30 Haziran 2010 yılında Reggina

1 Temmuz 2010 yılında Salernitana

30 Haziran 2011 yılında Reggina

30 Ağustos 2011 yılında Paksi FC

30 Haziran 2012 yılında Reggina

2 Ağustos 2012 yılında Pécsi MFC

1 Temmuz 2015 yılında MTK Budapest

26 Ocak 2016 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2016 yılında MTK Budapest

14 Şubat 2017 yılında Puskás AFC

26 Temmuz 2017 yılında ETO FC Győr

28 Temmuz 2018 yılında Vasas FC

27 Temmuz 2022 yılında Szeged

Lorand Szatmari kimdir

Lorand Szatmari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorand Szatmari şuan Szeged-Csanád - GA takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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Lorand Szatmari nereli

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