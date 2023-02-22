Lorcan Forde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorcan Forde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorcan Forde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorcan Forde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorcan Forde 7 Kasım 1999 tarihinde Newry şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorcan Forde Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lorcan Forde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Lorcan Forde'nin Newry City AFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lorcan Forde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorcan Forde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorcan Forde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorcan Forde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Warrenpoint

1 Temmuz 2018 yılında Linfield

31 Ağustos 2019 yılında Warrenpoint

6 Ocak 2020 yılında Linfield

22 Eylül 2020 yılında Dungannon

1 Temmuz 2021 yılında Loughgall

4 Ocak 2022 yılında Newry City

Lorcan Forde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorcan Forde şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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