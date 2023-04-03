Lorenz Hollenbach kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenz Hollenbach Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenz Hollenbach adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenz Hollenbach Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenz Hollenbach 2 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenz Hollenbach Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Headtrick GmbH & Co. KG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lorenz Hollenbach'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lorenz Hollenbach Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenz Hollenbach isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorenz Hollenbach Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenz Hollenbach futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında D. Dresden U17

1 Temmuz 2020 yılında D. Dresden U19

1 Temmuz 2022 yılında Hannover 96 II

Lorenz Hollenbach Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenz Hollenbach şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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