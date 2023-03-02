Lorenzo Johnson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Johnson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenzo Johnson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lorenzo Johnson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lorenzo Johnson 30 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lorenzo Johnson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına - tarihinde katılmıştır. Lorenzo Johnson'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Lorenzo Johnson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lorenzo Johnson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lorenzo Johnson şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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