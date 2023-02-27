Lorenzo Rapaille kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorenzo Rapaille Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lorenzo Rapaille adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lorenzo Rapaille Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lorenzo Rapaille 21 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lorenzo Rapaille Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Managevo yapmaktadır. Lorenzo Rapaille, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Etzella Ettelbruck futbol takımında oynamaktadır. FC Etzella Ettelbruck takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lorenzo Rapaille'nin FC Etzella Ettelbruck ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Lorenzo Rapaille Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lorenzo Rapaille isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lorenzo Rapaille Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lorenzo Rapaille futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında ROC Meix

1 Temmuz 2021 yılında Aubange

24 Ağustos 2021 yılında Virton U21

1 Temmuz 2022 yılında E. Ettelbrück

Lorenzo Rapaille Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lorenzo Rapaille şuan FC Etzella Ettelbruck takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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