Güneş'in, "Motivasyonu eksik, enerjisinde bir problem var. Tolga olsa, onun yerine Tolga'yı kullanırdım." dediği Alman file bekçisinin, Beşiktaş'tan alacaklarını tahsil edemediği için FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.

Alman Bild'in haberine göre Loris Karius, 4 aylık alacağı için 20 Şubat'ta FIFA'ya başvurmuş ve kendisine ödeme günü için verilen son tarih de çoktan sona ermiş.

Aynı haberde, Beşiktaş'ın FIFA'dan çıkacak karara göre sportif yaptırıma uğrayabileceğinin de altı çizildi.

LORİS KARİUS KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

22 Haziran 1993'te Almanya'nın Biberach kentinde dünyaya gelen Loris Karius, futbola Mettenberg Jugend'de başladı. Karius, 12 yaşında SSV Ulm 1846 Jugend'den Stuttgart altyapısına transfer oldu.

2010'da Manchester City altyapısına transfer olan Karius, 2011'de tecrübe kazanması için Mainz'a kiralandı. 2012'de bonservisiyle Mainz'a transfer olan Alman kaleci, o sezon Bundesliga'da sadece 1 maçta forma giyebildi.

2013/2014 sezonunda takımın as kalecisi olan Karius, Bundesliga'da forma giydiği 23 karşılaşmada 31 gol yedi.

2014/2015 sezonunda Bundesliga'yı 11. tamamlayan Mainz'ın kalesini tamamen devralan Karius, kariyerindeki beklenen patlamayı bu sezonda gerçekleştirdi. Genç file bekçi, Alman ekibiyle çıktığı 33 karşılaşmada 41 gol yedi. Alman kaleci, ertesi sezon Bundesliga'da 34 maça çıktı ve 42 gol yedi.

2016 yılında 23 yaşındayken kariyer transferini gerçekleştiren Karius, 6.2 milyon euro karşılığında Premier Lig devi Liverpool'a transfer oldu. İlk sezonunda Premier Lig'de 10 maça çıkan Karius, Mİgnolet'nin arkasında kaldı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Liverpool'un kalesini koruyan Alman file bekçi, Premier Lig'de 19 maçta takımının kalesini korudu ve 14 gol yedi.

Karius, geçen sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e 3-1'lik skorla boyun eğdikleri maçta yediği hatalı gollerle gündeme oturmuştu.

LORİS KARİUS NASIL BİR KALECİ?

Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan Karius, yediği hatalı gollerle ve kurtardığı imkansıza yakın pozisyonlarla birlikte ilginç bir kariyer ortaya koydu.

Topu oyuna iyi sokan ve ayaklarına hakim bir görüntü çizen 25 yaşındaki kaleci, yan toplarda aynı performansı sergileyemiyor.