Los Angeles Lakers, 17. NBA şampiyonluğunu aldı!

NBA'de sezonun şampiyonu belli oldu. Final serisinde Miami Heat'i 4-2 mağlup eden Los Angeles Lakers, NBA tarihinde 17. şampiyonluğuna ulaştı. 6 maça kadar uzayan seride Miami Heat, hafta içi oynanan 5. maçta seriyi 3-2'ye getirmişti.

Lakers'ın 106-93 kazandığı maçta LeBron James ön plana çıktı. 28 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle maçı triple-double ile tamamlayan LeBron James, final serisinin de MVP'si seçildi.

Lakers'ta Anthony Davis 19 sayı ve 15 ribaunt ile oynarken Miami Heat'te ise Bam Adebayo 25 sayı, 19 ribauntluk performans sergiledi. Jimmy Butler ise 12 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

5. MAÇTA NELER OLMUŞTU?

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde oynanan maçın ilk çeyreğini 25-24 önde geçen Heat, soyunma odasına da 60-56 üstünlükle gitti. Son periyot öncesi farkı 6 sayıya (88-82) çıkaran Heat, sahadan 111-108 galip ayrıldı.

Maçı 35 sayı, 12 ribaunt, 11 asist, 5 top çalmayla tamamlayan Heat’in all-star oyuncusu Jimmy Butler, seride 2. kez "triple double"a imza attı. Duncan Robinson da 13’te 7 üçlük isabetiyle 26 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.