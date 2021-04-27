Masumlar Apartmanı 31. bölüm full, tek parça izle|Masumlar Apartmanı son bölüm TRT 1 canlı izleŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı iftar öncesi aşevini ziyaret ettiGöztepe bordo mavili ekibi konuk edecek, Trabzonspor İzmir’e gittiÜsküdar'da tam kapanma öncesi vatandaş alışverişe koştuTam kapanmada tapu daireleri açık mı? Tam kapanmada tapu dairesi çalışma saatleriEkipler Balıkesir’de huzur operasyonu için harekete geçti, 11 kişi gözaltına alındı27 Nisan 2021 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Atıl durumda olan bina güreş milli takımlarına kamp merkezi olacak1 Mayıs İşçi Bayramı kutlama görselleriTam kapanmada tramvaylar çalışacak mı? | Tramvaylar çalışıyor mu 29 Nisan - 17 Mayıs
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. LÖSEV’den Başkan Gürkan’a ziyaret, Çalışmalar hakkında bilgi verildi

LÖSEV’den Başkan Gürkan’a ziyaret, Çalışmalar hakkında bilgi verildi

LÖSEV Kayseri ve Malatya irtibat ofisi çalışanları Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek LÖSEV Vakfı çalışmaları hakkında Başkan Gürkan'a bilgiler verdiler.

LÖSEV’den Başkan Gürkan’a ziyaret, Çalışmalar hakkında bilgi verildi

LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi Sorumlusu Mehmet Merkit, Malatya LÖSEV Aile Temsilcisi Sevim Balal, Malatya Sosyal Hizmet Sorumlusu Ezgi Barış, Kayseri Sosyal Hizmetler Yönetmeni Sema Kaya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

"HEM MADDİ HEM MANEVİ YARDIMLAR"

Ziyarette açıklamalarda bulunan LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi Sorumlusu Mehmet Merkit, " LÖSEV Kayseri ve vakıftan arkadaşlarımızla birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyarette bulunduk. Sayın Başkana il temsilcimizle birlikte vakıf çalışmalarımızı anlattık. Ramazan ayı içerisindeyiz. Bizlerde vatandaşlarımızdan fitre ve zekâtlarını LÖSEV Vakfına bağışlamalarını istiyoruz. Sadece Lösemili çocuklar değil, yetişkin kanser hastaları da yardımlarımızdan hem maddi hem de manevi olarak faydalanıyor" dedi.

"HER GÜN 4 BİN KİŞİYE SICAK YEMEK VERİYORUZ"

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı içerisinde yaptığı faaliyetleri aktaran Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan ayı içerisinde her gün 4 bin kişiye sıcak yemek veriyoruz. Türkiye'de bu şekilde yapılan bir organizasyon yok. Günlük 10 bin kişiye ekmek veriyoruz. Ayrıca Büyükşehir Belediyemizin hayır çarşısında kayıtlı olan herkes kartlarıyla gelip yiyecek, içecek, giyecek ve evlerinin ihtiyacı olan eşyalarını alma imkânına sahipler. Bizler sadece lösemi veya farklı hastalığı olan vatandaşlara değil herkese yardımcı olmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ayrıca Fırat Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde engelli vatandaşlarımızın bölge bazında engelli araçlarının temin edilmesi, araçların tamir edilmesi veya araçlarındaki eksiklik ve aksaklıkların giderilmesiyle birlikte akülerinin yenilenmesi noktasında da bölge bazında bu hizmetleri yapıyoruz. Bu anlamda vatandaşlarımız yardım anlamında bizlere başvurusu olmuşsa geri çevrilmemiştir" diye konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

LÖSEV’den Başkan Gürkan’a ziyaret, Çalışmalar hakkında bilgi verildi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT