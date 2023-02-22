Louie Annesley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louie Annesley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Louie Annesley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Louie Annesley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Louie Annesley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louie Annesley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Louie Annesley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louie Annesley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louie Annesley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louie Annesley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louie Annesley 3 Mayıs 2000 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Cebelitarık,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Louie John Annesley şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louie Annesley Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Era Global Sports yapmaktadır. Louie Annesley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Louie Annesley'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Louie Annesley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/louieannesley4

http://www.instagram.com/la4.6/

Louie Annesley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louie Annesley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Louie Annesley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louie Annesley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wimbledon U18

1 Temmuz 2016 yılında Cobham

1 Temmuz 2017 yılında Barnet U18

1 Mart 2018 yılında Kulüpsüz

11 Temmuz 2018 yılında Lincoln FC

30 Ocak 2019 yılında Blackburn U21

29 Ekim 2021 yılında Woking

31 Mayıs 2022 yılında Blackburn U21

22 Kasım 2022 yılında Barnet

20 Aralık 2022 yılında Blackburn U21

10 Ocak 2023 yılında Dundalk FC

Louie Annesley kimdir

Louie Annesley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louie Annesley şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chelsea FC (-2015), AFC Wimbledon (2015-2016), Cobham FC (2016-2017), Barnet FC (2017-2018)

Louie Annesley Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Cebelitarık takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 1 gol atmıştır.

Cebelitarık U21 takımında 5 numaralı formasıyla 8 Haziran 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Cebelitarık U17 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Louie Annesley nereli

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