Louis Collins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Collins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Collins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Louis Collins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Louis Collins 30 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Louis Collins Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Louis Collins, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Louis Collins'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Louis Collins Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.twitter.com/louiscollins9
Louis Collins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Louis Collins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
27 Ağustos 2020 yılında Dover Athletic
1 Temmuz 2021 yılında Sevenoaks
18 Mart 2022 yılında Margate FC
1 Temmuz 2022 yılında Tonbridge
Louis Collins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Louis Collins şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.
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