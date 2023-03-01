Louis Dunne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Dunne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Dunne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Louis Dunne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Louis Dunne 7 Eylül 1998 tarihinde Colchester şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Louis Anthony Dunne şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Louis Dunne Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Louis Dunne, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chelmsford City futbol takımında oynamaktadır. Chelmsford City takımına 30 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Louis Dunne'nin Chelmsford City ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Louis Dunne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Louis Dunne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Ağustos 2017 yılında Concord Rangers
25 Eylül 2017 yılında Colchester U21
25 Ocak 2020 yılında Farnborough
30 Nisan 2020 yılında Colchester U21
12 Eylül 2020 yılında Farnborough
30 Nisan 2021 yılında Chelmsford
Louis Dunne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Louis Dunne şuan Chelmsford City takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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