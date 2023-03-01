Louis John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis John adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Louis John Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Louis John 19 Nisan 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere,St.Vincent ve Grenadinler uyrukludur.Gerçek adı da Louis Tyler John şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Louis John Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LPM Football Agents yapmaktadır. Louis John, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Louis John'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Louis John Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Louis John futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Eylül 2012 yılında Bognor Regis
20 Ekim 2012 yılında Crawley Town
24 Ocak 2014 yılında Sutton Utd
30 Haziran 2014 yılında Crawley Town
1 Temmuz 2014 yılında Sutton Utd
18 Aralık 2015 yılında Hemel
26 Şubat 2016 yılında Sutton Utd
6 Ekim 2016 yılında Hampton & Rich.
7 Kasım 2016 yılında Sutton Utd
15 Kasım 2016 yılında Ebbsfleet
15 Ocak 2017 yılında Sutton Utd
1 Temmuz 2018 yılında Cambridge Utd.
12 Kasım 2019 yılında Sutton Utd
22 Ocak 2020 yılında Cambridge Utd.
23 Ocak 2020 yılında Sutton Utd
Louis John Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Louis John şuan Sutton United takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Louis John Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İngiltere C takımında 16 numaralı formasıyla 5 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 2 gol atmıştır.
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