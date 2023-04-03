Louis Lapouge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Lapouge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Lapouge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Louis Lapouge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Louis Lapouge 11 Kasım 1993 tarihinde Aubervilliers şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,Malta uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Louis Lapouge Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Louis Lapouge, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Louis Lapouge'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Louis Lapouge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Louis Lapouge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Aubervilliers
1 Temmuz 2016 yılında CSU Bakersfield
1 Temmuz 2017 yılında Dinan Léhon
30 Aralık 2017 yılında FC Fleury 91
2 Temmuz 2018 yılında ACBB
1 Temmuz 2019 yılında Aubervilliers
1 Kasım 2019 yılında CA Pontarlier
1 Temmuz 2020 yılında Paris SG B
1 Temmuz 2022 yılında Entente SSG
1 Aralık 2022 yılında Paris SG B
Louis Lapouge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Louis Lapouge şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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