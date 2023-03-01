Louis Mcgrory kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Mcgrory Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Mcgrory adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Louis Mcgrory Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Louis Mcgrory 5 Haziran 1997 tarihinde Swindon şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Louis Mcgrory Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Louis Mcgrory, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hungerford Town futbol takımında oynamaktadır. Hungerford Town takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Louis Mcgrory'nin Hungerford Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Louis Mcgrory Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Louis Mcgrory futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Forest Green
20 Ağustos 2015 yılında Evesham
1 Kasım 2015 yılında Forest Green
23 Mart 2016 yılında Aldershot
2 Mayıs 2016 yılında Forest Green
1 Eylül 2016 yılında Hungerford
1 Ekim 2016 yılında Forest Green
1 Kasım 2016 yılında Evesham
1 Aralık 2016 yılında Forest Green
23 Mart 2017 yılında Gloucester
1 Mayıs 2017 yılında Forest Green
25 Ağustos 2017 yılında Telford Utd
23 Şubat 2018 yılında Sutton C.
31 Mayıs 2018 yılında Telford Utd
1 Temmuz 2018 yılında Weston-super-M.
1 Mart 2019 yılında Salisbury
1 Mayıs 2019 yılında Weston-super-M.
1 Temmuz 2019 yılında Hungerford
Louis Mcgrory Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Louis Mcgrory şuan Hungerford Town takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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