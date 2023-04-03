Louis Mouquet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Mouquet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Mouquet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Louis Mouquet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Louis Mouquet 21 Temmuz 2004 tarihinde Bayeux şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Portekiz,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Louis Moise Nascimento Mouquet şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Louis Mouquet Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LF360 yapmaktadır. Louis Mouquet, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Louis Mouquet'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Louis Mouquet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/louis.mouquet21
Louis Mouquet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Louis Mouquet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Paris SG U17
1 Temmuz 2021 yılında Paris SG U19
Louis Mouquet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Louis Mouquet şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Paris Saint-Germain (2010-)
Louis Mouquet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Portekiz U20 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
Portekiz U18 takımında 12 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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