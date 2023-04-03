Louis Oppie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Oppie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Oppie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Oppie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Oppie 17 Mayıs 2002 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Oppie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini think forward yapmaktadır. Louis Oppie, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hannover 96 II futbol takımında oynamaktadır. Hannover 96 II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Louis Oppie'nin Hannover 96 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Louis Oppie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louis Oppie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Louis Oppie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Oppie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hertha BSC Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Zehlendorf U17

1 Temmuz 2018 yılında Hannover 96 U17

1 Temmuz 2019 yılında Hannover 96 U19

1 Temmuz 2021 yılında Hannover 96 II

Louis Oppie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Oppie şuan Hannover 96 II takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Tasmania Berlin (-2009), Hertha BSC (2009-2017), FC Hertha 03 Zehlendorf (2017-2018), Hannover 96 (2018-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.