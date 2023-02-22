Louis Poznanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Poznanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Louis Poznanski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Louis Poznanski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Louis Poznanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Poznanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Louis Poznanski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Louis Poznanski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Louis Poznanski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Louis Poznanski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Louis Poznanski 24 Mayıs 2001 tarihinde Bremen şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Polonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Louis Poznański şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Louis Poznanski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Konstantinos Farras yapmaktadır. Louis Poznanski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Giannina futbol takımında oynamaktadır. PAS Giannina takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Louis Poznanski'nin PAS Giannina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Louis Poznanski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/louis_poz/

Louis Poznanski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Louis Poznanski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Louis Poznanski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Louis Poznanski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında W. Bremen Alt.

1 Temmuz 2016 yılında W. Bremen U17

17 Ocak 2018 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2018 yılında FC Bayern U19

1 Eylül 2019 yılında W. Bremen II

21 Ocak 2022 yılında PAS Giannina

Louis Poznanski kimdir

Louis Poznanski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Louis Poznanski şuan PAS Giannina takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Habenhauser FV

Louis Poznanski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya U18 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 13 numaralı formasıyla 11 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 15 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Louis Poznanski nereli

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