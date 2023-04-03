Loup Diwan Gueho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loup Diwan Gueho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loup Diwan Gueho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Loup Diwan Gueho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Loup Diwan Gueho 24 Mayıs 2004 tarihinde Bourg-la-Reine şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Loup Diwan Gueho Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Avenir Management International yapmaktadır. Loup Diwan Gueho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Loup Diwan Gueho'nin Paris FC B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Loup Diwan Gueho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/ld.gueho/

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Loup Diwan Gueho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Loup Diwan Gueho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Loup Diwan Gueho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Loup Diwan Gueho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Paris FC Jugend

1 Temmuz 2021 yılında Paris FC B

Loup Diwan Gueho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Loup Diwan Gueho şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Maisons-Alfort (2011-2012), CAP Charenton (2012-2013), Paris Saint-Germain (2013-2014), Paris FC (2014-2021)

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