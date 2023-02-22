Loveday Anugbo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Loveday Anugbo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Loveday Anugbo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Loveday Anugbo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Loveday Anugbo {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Loveday Anugbo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Loveday Anugbo'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Loveday Anugbo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Loveday Anugbo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Dakkada FC
Loveday Anugbo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Loveday Anugbo şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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