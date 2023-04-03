Lovre Borovickic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovre Borovickic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lovre Borovickic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lovre Borovickic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lovre Borovickic 3 Eylül 2004 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Lovre Borovičkić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lovre Borovickic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 18 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Lovre Borovickic'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Lovre Borovickic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lovre Borovickic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
18 Ağustos 2021 yılında Lokomotiva U19
Lovre Borovickic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lovre Borovickic şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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