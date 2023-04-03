Lovre Borovickic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovre Borovickic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Lovre Borovickic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lovre Borovickic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.