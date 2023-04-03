Lovro Stanic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lovro Stanic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lovro Stanic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Lovro Stanic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Lovro Stanic 6 Nisan 2004 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Lovro Stanić şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Lovro Stanic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
NK Lokomotiva Zagreb U19 futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lovro Stanic'nin NK Lokomotiva Zagreb U19 ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Lovro Stanic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Lovro Stanic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Ağustos 2018 yılında Cibalia Jgd
31 Ağustos 2018 yılında Lokomotiva Jgd
1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva U17
1 Temmuz 2021 yılında Lokomotiva U19
Lovro Stanic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Lovro Stanic şuan NK Lokomotiva Zagreb U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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