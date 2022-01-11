Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'dan yapılan zam açıklaması sonrası LPG zam mı geldi? | LPG fiyatları | EPGİS son dakika açıklaması 11 Ocak 2022 Salı soru ve konu başlıklarına ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

LPG ZAM MI GELDİ? 11 OCAK 2022 SALI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG’ye 29 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

LPG FİYATLARI 11 OCAK 2022 SALI

İSTANBUL (ANADOLU)

V/MAX kurşunsuz 95 13.58

V/MAX Diesel 13.74

V/PRO Diesel 13.71

PO/Gaz 9.09

İSTANBUL (AVRUPA)

V/MAX kurşunsuz 13.57

V/MAX Diesel 13.72

V/PRO Diesel 13.69

PO/Gaz 8.95

ANKARA

V/MAX kurşunsuz 13.65

V/MAX Diesel 13.81

V/PRO Diesel 13.78

PO/Gaz 9.14

İZMİR

V/MAX kurşunsuz 13.65

V/MAX Diesel 13.81

V/PRO Diesel 13.78

PO/Gaz 8.89

EPGİS SON DAKİKA AÇIKLAMASI 11 OCAK 2022 SALI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG’ye 29 kuruş zam yapıldığı belirtildi.

29 kuruşluk zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Otogazda 29 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."