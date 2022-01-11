Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş açıklama: Kurumlar vergisi istisnası gelecek2022 Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 207610133Son dakika | AFAD duyurdu! Komşuda peş peşe iki büyük depremSon dakika | Beştepe'de ödül töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz2022 Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206112128Son dakika: 11 Ocak 2022 Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosuLPG zam mı geldi? | LPG fiyatları | EPGİS son dakika açıklaması 11 Ocak 2022 SalıMeryemana Asması ne demek, TDK'ya göre Meryemana Asması kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | Araç sahipleri dikkat! EPGİS açıkladı: Bu geceden itibaren zam geliyor2022 Kto Karatay Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204010466
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. LPG zam mı geldi? | LPG fiyatları | EPGİS son dakika açıklaması 11 Ocak 2022 Salı

LPG zam mı geldi? | LPG fiyatları | EPGİS son dakika açıklaması 11 Ocak 2022 Salı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'dan yapılan zam açıklaması sonrası LPG zam mı geldi? | LPG fiyatları | EPGİS son dakika açıklaması 11 Ocak 2022 Salı soru ve konu başlıklarına ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

LPG zam mı geldi? | LPG fiyatları | EPGİS son dakika açıklaması 11 Ocak 2022 Salı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'dan yapılan zam açıklaması sonrası LPG zam mı geldi? | LPG fiyatları | EPGİS son dakika açıklaması 11 Ocak 2022 Salı soru ve konu başlıklarına ilişkin internette araştırma yapılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

LPG ZAM MI GELDİ? 11 OCAK 2022 SALI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG’ye 29 kuruş zam yapıldığını açıkladı.

LPG FİYATLARI 11 OCAK 2022 SALI

İSTANBUL (ANADOLU)

V/MAX kurşunsuz 95 13.58
V/MAX  Diesel 13.74
V/PRO Diesel 13.71
PO/Gaz 9.09

İSTANBUL (AVRUPA)

V/MAX kurşunsuz  13.57
V/MAX  Diesel 13.72
V/PRO Diesel 13.69
PO/Gaz 8.95

ANKARA

V/MAX kurşunsuz 13.65
V/MAX  Diesel 13.81
V/PRO Diesel 13.78
PO/Gaz 9.14

İZMİR

V/MAX kurşunsuz 13.65
V/MAX  Diesel  13.81
V/PRO Diesel  13.78
PO/Gaz  8.89

EPGİS SON DAKİKA AÇIKLAMASI 11 OCAK 2022 SALI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu geceden itibaren geçerli olmak üzere LPG’ye 29 kuruş zam yapıldığı belirtildi.

29 kuruşluk zam pompa satış fiyatlarına yansıyacak

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"12/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

LPG Otogazda 29 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Araç sahipleri dikkat! EPGİS açıkladı: Bu geceden itibaren zam geliyor

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT