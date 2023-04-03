Luan Simnica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Simnica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Luan Simnica kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luan Simnica ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.