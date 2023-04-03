Luan Simnica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Simnica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Simnica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luan Simnica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luan Simnica 22 Ocak 2004 tarihinde Troisdorf şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya,Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luan Simnica Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLP Sports yapmaktadır. Luan Simnica, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
1.FC Köln U19 futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Luan Simnica'nin 1.FC Köln U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luan Simnica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luan Simnica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln Alt.
1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U17
1 Temmuz 2021 yılında 1.FC Köln U19
Luan Simnica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luan Simnica şuan 1.FC Köln U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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