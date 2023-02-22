Luan Skenderaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luan Skenderaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luan Skenderaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luan Skenderaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luan Skenderaj 31 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Λουάν Σκεντεράι şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luan Skenderaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luan Skenderaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Luan Skenderaj'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luan Skenderaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luan Skenderaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luan Skenderaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luan Skenderaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AE Ermionidas

29 Temmuz 2017 yılında APO Keratsini

18 Temmuz 2018 yılında Ethn. Pire

5 Eylül 2019 yılında APO Keratsini

1 Ocak 2020 yılında Ast. Vlachioti

24 Ağustos 2021 yılında AO Egaleo

Luan Skenderaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luan Skenderaj şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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