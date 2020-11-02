Lübnan, Ermenistan için savaşacak gönüllü asker topluyor

Ermenistan'ın, 27 eylül sabahı Terter Rayonu ve Füzuli Rayonu'nda sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıya Azerbaycan ordusu karşı hücuma geçerek karşılık verdi. İki ülke arasında başlayan sıcak çatışmalar devam ederken birçok kez ilan edilen ateşkesi ihlal ederek sivillere saldıran Ermenistan, bölgedeki çatışmaya katılacak asker bulmakta zorlanıyor. En son Dağlık Karabağ'daki askerleri, bulundukları bölgeye zincirleyerek kaçmalarına engel olmaya çalışan Ermeni hükümeti, bu skandalın ardından yeni arayışlara girişti.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ bölgesinde işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar kapsamında birçok kritik noktayı ele geçirirken Ermeni hükümeti de asker bulma çabasına girişti.

Azerbaycan karşısında çaresiz kalan ve çok sayıda askerini kaybeden Ermenistan ordusuna, Lübnan'daki Ermenilerden destek geldi. Ermenilerin yaşadığı mahallelerde, Dağlık Karabağ'da savaşmak için para yardımı ve gönüllü asker toplama masaları kuruldu.