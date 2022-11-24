Lübnan Necib Mikati, IMF ile anlamak zorunda olduklarını açıkladı

Uzun yıllardır terör saldırılarıyla ekonomide kötü gidişat ülkeyi IMF ile anlaşma zorunda bıraktı. Lübnan Başbakanı Necib Mikati, "Beyrut Ekonomi Forumu 2022"de yaptığı konuşmada, ülkenin mevcut ekonomik krizden çıkmasının tek yolunun, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile nihai anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.

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Lübnan Necib Mikati, IMF ile anlamak zorunda olduklarını açıkladı

Mikati, başkent Beyrut'ta düzenlenen "Beyrut Ekonomi Forumu 2022"de konuştu.

Lübnan'ın ekonomik durumunun "acı" bir gerçek olduğunu belirten Mikati, temel reformların gerçekleşmesi ve stratejik projelerin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Mikati, IMF ve Lübnan arasında bir süredir devam eden müzakerelere de değinerek, "IMF ile nihai anlaşmaya varmadan mevcut ekonomik krizden çıkamayacağımız kanaatine vardık." dedi.

Lübnan Başbakanı, IMF ile nihai anlaşmaya varmaları halinde yabancı yatırımların ülkeye girişinin önünü açabileceklerini dile getirdi.

Mikati, ayrıca IMF'nin ülkede gerçekleşen reformları takip etmemesi halinde donör ülkelerin de finansal destek sağlamayacağını ifade etti.

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IMF İLE ANLAŞMAK ZORUNDAYIZ

IMF heyeti, Beyrut'ta 8 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan hükümeti ile yaklaşık 4 yılda ödenmesi planlanan 3 milyar dolarlık kredi konusunda ön anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. IMF, Lübnan'a vereceği 3 milyar dolarlık kredi için 2022 bütçesinin onaylanmasını da içeren bir dizi şart koşmuştu.

Lübnan hükümeti ise bütçenin onaylanması dışında henüz IMF'nin talep ettiği köklü ekonomik reformları yerine getiremedi.

KAYNAK: AA

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