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  3. Lübnan'dan yurda giren 80 kg esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Lübnan'dan yurda giren 80 kg esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

Lübnan'dan yurda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına dair ihbar alması üzerine harekete geçen İstanbul narkotik polisi, 80 kiloya yakın esrara el koydu. Olayla alakalı bir kişi gözaltına alındı.

Lübnan'dan yurda giren 80 kg esrar ele geçirildi: 1 gözaltı

İstanbul narkotik polisi Lübnan'dan yurda sokulan 80 kiloya yakın esrar ele geçirildi. Olayla bağlantılı 1 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ve İstanbul'da piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Alınan istihbarat üzerine harekete geçen polis, takibe alınan bir otomobile 14 Eylül tarihinde operasyon düzenledi. Araçta 271 paket halinde 57 kilo 204 gram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Zanlının, Eyüpsultan ilçesinde "depo" olarak kullandığı adrese ikinci bir operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, burada dedektör köpekle yapılan aramalarda ise 109 paket halinde 22 kilo 315 gram toz esrar ele geçirdi.

Toplam 79 kilo 519 gram esrara el konulurken, yakalanan uyuşturucu taciri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adı açıklamayan zanlı, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Berna Akkaya
Editör


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