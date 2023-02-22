Lubos Tusjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubos Tusjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lubos Tusjak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Lubos Tusjak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Lubos Tusjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubos Tusjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Lubos Tusjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lubos Tusjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lubos Tusjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lubos Tusjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lubos Tusjak 15 Şubat 1992 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Luboš Tusjak şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lubos Tusjak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Lubos Tusjak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Lubos Tusjak'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Lubos Tusjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Lubos Tusjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Lubos Tusjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lubos Tusjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2012 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2012 yılında Slavia Prag

12 Temmuz 2013 yılında FC MAS Taborsko

31 Aralık 2013 yılında Slavia Prag

23 Temmuz 2014 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2015 yılında Slavia Prag

1 Ocak 2016 yılında Vysehrad

1 Temmuz 2016 yılında Vlasim

3 Temmuz 2018 yılında Karvina

31 Ocak 2019 yılında Viktoria Zizkov

30 Haziran 2019 yılında Karvina

1 Temmuz 2019 yılında Viktoria Zizkov

8 Şubat 2021 yılında FC MAS Taborsko

30 Haziran 2021 yılında Viktoria Zizkov

1 Temmuz 2021 yılında FC MAS Taborsko

Lubos Tusjak kimdir

Lubos Tusjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lubos Tusjak şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Hostivař (1998 - 1999)
SK Slavia Praha (1999 - 2011)

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Lubos Tusjak nereli

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