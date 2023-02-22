Luca Andrada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Andrada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Andrada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Andrada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Andrada 22 Nisan 2001 tarihinde Villa Diamante, Lanús şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Luca Javier Andrada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Andrada Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Score Futbol yapmaktadır. Luca Andrada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AE Larisa futbol takımında oynamaktadır. AE Larisa takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Andrada'nin AE Larisa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Andrada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Andrada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Andrada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Andrada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Racing Club II

12 Ocak 2022 yılında Estudiantes BA

14 Eylül 2022 yılında Racing Club II

15 Eylül 2022 yılında AE Larisa

30 Haziran 2023 yılında Racing Club II

Luca Andrada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Andrada şuan AE Larisa takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

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