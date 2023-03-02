Luca Cardines kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Cardines Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Cardines adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Luca Cardines Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Luca Cardines 16 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Luca Cardines Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına - tarihinde katılmıştır. Luca Cardines'nin St. Albans City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Luca Cardines Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Luca Cardines Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Luca Cardines şuan St. Albans City takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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