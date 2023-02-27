Luca Duriatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Duriatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Duriatti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Duriatti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Duriatti 11 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Duriatti Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROhorizons Group yapmaktadır. Luca Duriatti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Duriatti'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luca Duriatti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Duriatti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Duriatti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Duriatti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Hesperange

11 Şubat 2016 yılında Saarbrücken U19

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2017 yılında Hesperange

1 Temmuz 2018 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2020 yılında Titus Petange

1 Temmuz 2022 yılında Jeunesse Esch

Luca Duriatti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Duriatti şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Luca Duriatti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Swift Hesperange

Lüksemburg U21 takımında 18 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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