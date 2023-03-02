Luca Ferrone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Ferrone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luca Ferrone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luca Ferrone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luca Ferrone 7 Haziran 1993 tarihinde Sorrento şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luca Ferrone Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Luca Ferrone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Luca Ferrone'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luca Ferrone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luca Ferrone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luca Ferrone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luca Ferrone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Gavà U19

1 Temmuz 2012 yılında CF Gavà

26 Ocak 2015 yılında Atl. Levante

1 Temmuz 2016 yılında UD Logroñés

20 Temmuz 2017 yılında SD Leioa

1 Temmuz 2018 yılında CD Ebro

7 Temmuz 2019 yılında Atl. Baleares

27 Temmuz 2022 yılında Racing Ferrol

Luca Ferrone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luca Ferrone şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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